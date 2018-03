Brexit, Ue: May più focalizzata su gestione Tories che proposte

Roma, 7 mar. - Il discorso sulla Brexit di Theresa May era più focalizzato sulla gestione del partito Conservatore che sulla proposta di soluzione ragionevoli sul commercio. E' quanto trapela da un documento dell'Unione Europea di cui il Guardian è riuscito a entrare in possesso.

L'analisi di Bruxelles dell'intervento del primo ministro, inviata ai rappresentanti di tutti i 27 stati membri, ha definito l'intervento del premier come "un cambio nel tono, ma non nella sostanza", avvertendo che tutte le 'linee rosse' sulla Gran Bretagna restano in piedi.

Mentre il primo ministro ha promesso chiarezza sulle speranze di Londra per una futura relazione commerciale, il documento ha descritto il modello da lei proposto come impraticabile e squilibrato a favore di Londra. Ha inoltre sostenuto che non ci sia stato "alcun progresso" sulla cooperazione doganale.