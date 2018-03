Roma, 7 mar. - La crescita economica dell'area euro è stata ritoccata al ribasso, al 2,3 per cento sull'insieme del 2017 secondo una nuova stima diffusa da Eurostat. Nella indicazione iniziale l'ente di statistica comunitario aveva quantificato l'espansione al 2,5 per cento. Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dello scorso anno il Pil ha segnato un più 0,6 per cento rispetto ai tre mesi precedenti e un più 2,7 per cento su base annua.