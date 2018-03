Mosca: attendiamo da Usa risposta incontro Lavrov-Tillerson Etiopia

Mosca, 7 mar. - Mosca ha inviato agli Stati Uniti la richiesta di tenere una riunione tra il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il collega Usa Rex Tillerson in Etiopia, questa settimana ma per ora "una risposta non è arrivata". Lo ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, rispondndo a una domanda di Askanews. Zakharova ha definito "una storia a parte" questa vicenda del possibile incontro. "È stata mandata una richiesta per un incontro in Africa e abbiamo ricevuto una conferma. Poi è stato detto che non è arrivata. Ora attendiamo una risposta".

Lavrov visiterà l`Africa, toccando numerosi Paesi: la Namibia, l`Angola, il Mozambico, lo Zimbabwe e l`Etiopia. Contemporaneamente si svolge la prima visita nel continente africano di Rex Tillerson, che sarà in Ciad, Gibuti, Etiopia, Kenya e Nigeria. Secondo i media etiopici, la delegazione americana è attesa ad Addis Abeba il 7 marzo, mentre quella russa l`8 marzo.