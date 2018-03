Russia: Elezioni Italia, cittadini hanno scelto. A influire non noi

Mosca, 7 mar. - Per la Russia l'esito delle elezioni in Italia è l'espressione della volontà del popolo italiano, e al di là di quello può derivare dal voto, governabilità o no. "È prerogativa dei cittadini scegliere i politici che ritengono più giusti", ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri rispondendo ad Askanews.

Poi in merito all'immischiarsi dei Paesi nelle elezioni altrui, Zakharova ha dichiarato: "ci hanno già accusati di immischiarci e di esserci immischiati nelle elezioni italiane", ha dichiarato, sottolineando che ormai è una "tecnologia" di comunicazione "rodata" da parte altrui.

Zakharova ha però ricordato che proprio a due giorni dalle elezioni italiane è stato pubblicato un lungo articolo di analisi sulla stampa occidentale, che analizzava proprio le presunte influenze russe. "Ecco: questo (l'articolo) è un modo per influire sull'elettorato", ha aggiunto. Zakharova non ha precisato se si riferisse all'articolo pubblicato sul New York Times dove si diceva che la Russia non ha la necessità di interferire in elezioni italiane perchè nessuno dei contendenti più accreditati è inviso a Mosca.