Tim, Genish: disponibile a ascoltare Elliott, per ora no riscontri

Milano, 7 mar. - "Siamo sempre aperti a migliorare il nostro modello di business perchè abbiamo obiettivi comuni, ossia creare valore per gli azionisti, e io sono assolutamente disposto a sedermi con loro per capire cosa vogliono cambiare, migliorare". E' quanto ha dichiarato il Ceo di Tim, Amos Genish, in riferimento al fondo attivista Elliott, che ha fatto il suo ingresso nel capitale del gruppo, chiedendo un cambio di passo e di governance.

"Le loro dichiarazioni su alcune cose erano cadute prima del piano, aspettiamo un feedback su quello che abbiamo presentato al mercato, noi pensiamo di avere un piano solido e ambizioso - ha spiegato - non abbiamo ricevuto feedback da Elliott dicendo che non sono soddisfatti del piano, della strategia. Non hanno avuto tempo di guardare il piano che è stato rilasciato ieri sera, sentiremo se avranno da dire qualcosa di specifico".

Dal punto di vista dei cambiamenti alla governance invece, ha sottolineato l'Ad di Tim, "ci devono dire quali sono i loro piani, sicuramente avranno un piano che presenteranno alla prossima assemblea ma non abbiamo delle informazioni a oggi". Sulla governance "dovranno essere piu specifici, dovranno parlare con il cda e con gli azionisti in assemblea ma come azienda non abbiamo avuto nessun riscontro specifico a oggi".