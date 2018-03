Fmi, Lagarde a Usa:guerra commercio bloccherebbe crescita mondiale -2

Roma, 7 mar. - Il capo del FMI ha spiegato di aver compreso, in una certa misura, la frustrazione del presidente degli Stati Uniti con il sistema commerciale globale. Trump, ha detto Lagarde, "ha buone ragioni per protestare contro la situazione attuale: ci sono paesi che non sempre rispettano gli accordi del Wto, che comportano requisiti per il trasferimento di tecnologia, si pensa naturalmente alla Cina, ma la Cina non è l'unico paese ad avere tali pratiche".

L'amministrazione Trump ha reso l'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) un obiettivo privilegiato della sua politica "America First", minacciando di far uscire gli Stati Uniti dall'organismo commerciale che, a suo dire, ostacola la sua capacità di competere.