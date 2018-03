Fmi, Lagarde a Usa:guerra commercio bloccherebbe crescita mondiale

Roma, 7 mar. - La numero uno del Fondo Monetario Intyernazionale, Christine Lagarde, lancia un allarme sul rischio che una guerra commerciale - che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra intenzionato a provocare con dazi sull'acciaio e sull'alluminio - bloccherebbe la crescita globale. "Se il commercio internazionale viene messo in discussione da questi tipi di misure, sarà un canale di trasmissione per un calo della crescita, un calo degli scambi e sarà temibile", ha detto Christine Lagarde intervenendo alla radio RTL, aggiungendo che "in una guerra commerciale alimentata da aumenti reciproci delle tariffe doganali, nessuno vince".

Trump si è vantato la scorsa settimana su Twitter che le guerre commerciali sono "facili da vincere" dopo che il suo annuncio iniziale delle tariffe del 10% sulle importazioni di alluminio e del 25% sull'acciaio introdotto negli Stati Uniti aveva provocato una protesta globale.

Gli alleati degli Stati Uniti hanno minacciato ritorsioni con possibili dazi sulle merci statunitensi che entrano nei loro mercati. L'UE dovrebbe dettagliare le sue misure di ritorsione mercoledì. "Siamo preoccupati che queste misure non siano innescate, stiamo sollecitando le parti a raggiungere accordi, tenere negoziati, consultazioni", ha detto Lagarde.