Pd, Nardella: da Renzi dimissioni irrevocabili, si è chiuso ciclo

Roma, 7 mar. - "Io ho interpretato il messaggio di Renzi come un messaggio chiaro di dimissioni irrevocabili e non sarebbero credibili se avessero una serie di secondi terzi quarti e quinti tempi. Si è chiuso un ciclo, questo non significa che Renzi non possa continuare". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze ad Agorà.

"Credo sia uno dei leader del centro sinistra e può continuare a dare un apporto straordinario a ricostruire un grande campo di centro sinistra che parta dal basso", ha aggiunto a proposito di una ricandidatura.