Fca, Marchionne: per Magneti Marelli possibile un partner

Ginevra, 7 mar. - Fiat Chrysler potrebbe guardare a un partner industriale per la Magneti Marelli, ma "deve avere un significato". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, al Salone dell'auto di Ginevra. "Credo nell'azienda - ha sottolineato Marchionne - ha un grandissimo futuro soprattutto in questo periodo di cambiamento sismico delle tecnologie". Per il futuro della Marelli, ha aggiunto il numero uno di Fca, "per me non serve una quotazione. Per la Ferrari la Ipo a noi è servita più per necessità finanziarie".

Marchionne sarebbe poi "contentissimo" se Exor, la holding della famiglia Agnelli, fosse l'azionista di maggioranza della Magneti Marelli dopo lo scorporo.