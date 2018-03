Tim, Genish: Inwit fa parte del core business del gruppo

Milano, 7 mar. - Inwit "per il momento fa parte del core business e del patrimonio core" del gruppo. Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genis. "Con l'arrivo del 5G ci sarà un aumento del valore - ha spiegato - oggi avendo il 60% non c'è rimasto molto spazio per noi, non si può vendere di più sul mercato senza perdere il controllo".

"Prendiamo in esame altre opzioni che il mercato può offrire nei prossimi anni ma per quanto riguarda la gestione delle torri noi siamo italiani, non pensiamo di diventare una società internazionale a livello di gestione".

"Le azioni sono salite perchè ci sono stati risultati eccezionali", ha sottolineato.