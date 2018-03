Ginevra, 7 mar. - Fiat Chrysler non intende vendere la Magneti Marelli e punta a uno spin-off dal gruppo dall'inizio del 2019. "Credo - ha detto l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne al Salone dell'auto di Ginevra - che come Fca dobbiamo cominciare il 2019 senza Marelli. Venduta? Mai, la voglio dare agli azionisti", come è stato fatto per la Ferrari.