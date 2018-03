Fassino: responsabilità iniziativa è del M5s, non del Pd

Roma, 7 mar. - "Bisogna vedere quali saranno le proposte. Cosa vuole fare il M5S? A questo punto la responsabilità non è del Pd. Sta a chi ha vinto dire come intende muoversi. Certo che se si viene da noi e si dice: aboliamo il jobs act, aboliamo la riforma della scuola e la Fornero, usciamo dall`euro... e allora noi cosa si aspetta che faremo? I bisogni sono condivisi da tutti, le proposte non sono le stesse. Ora ci sono le consultazioni". Così Piero Fassino, esponente del Pd, ai microfoni di Radio anch`io su Rai Radio 1. "Il presidente della Repubblica deciderà a chi dare l`incarico e di conseguenza vedremo", ha aggiunto.