Myanmar, leader buddista Rakhine a processo per tradimento

Roma, 7 mar. - Un leader buddista dell'instabile stato Rakhine, in Myanmar, è apparso oggi in tribunale per rispondere di tradimento in relazione a rivolte.

Lo stato Rakhine è l'epicentro della crisi dei Rohingya, la minoranza musulmana che è oggetto di una dura repressione da parte delle forze armate iniziata ad agosto. La comunità buddista rakhine, alcuni esponenti della quale sono accusati di aver aiutato i soldati nella repressione, si è frequentemente anche scontrata con il governo centrale e le tensioni sono sfociate in rivolte che hanno interessato una città a gennaio.

Aye Maung, ex presidente del partito etnico Rakhine è stato arrestato dopo i disordini con l'accusa di aver fatto un discorso che ha infiammato gli animi contro il govenro centrale. Secondo i media di stato, Aye Aung ha accusato il govenro centrale di trattare la gente Rakhine come "schiavi".