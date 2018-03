Russia, Vedomosti: Putin precipita in sondaggi nelle grandi città

Mosca, 7 mar. - Nelle città con una popolazione di oltre un milione di persone, dove vive un quarto degli elettori, il candidato presidenziale russo Vladimir Putin è improvvisamente calato bruscamente nei sondaggi dal 10 gennaio al 18 febbraio di oltre 12 punti percentuali.

I sociologi suggeriscono che maggiore è la città, minore è la percentuale che prende il candidato al potere. A Mosca e San Pietroburgo, la percentuale di Putin è scesa dal 69,7% del 10 gennaio al 57,1% del 18 febbraio, scrive Vedomosti il 7 marzo, citando i dati del Centro panrusso per lo studio dell'opinione pubblica (VtsIOM).

In altre città con un milione di abitanti (sono 15 ), il rating di Putin è sceso del 12% anche prima del nuovo anno, ma poi ha ripreso due punti percentuali. Tendenze simili si osservano in città con una popolazione da 100.000 a 500.000 persone e fino a 100.000 persone. "Il rating stabile del presidente in carica rimane solo nelle città con 500.000-950.000 abitanti e nelle campagne", ha scitto Vedomosti.