Persidera, Genish:a giorni possibile offerta vincolante I Squared

Milano, 7 mar. - "Nei prossimi dieci giorni potrebbe esserci un'offerta vincolante del fondo I Squared per Persidera e allora scopriremo i termini e le condizioni". Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genish, in conference call, in riferimento al processo di vendita della società dei multiplex, controllata al 70% da Tim. "Il management sta portando avanti questo processo, è un processo normale quello che sta andando avanti, Persidera è piccolo business in riferimento a tutti i nostri business", ha precisato.

Gedi, il gruppo editoriale che controlla il restante 30% di Persidera, ha spiegato Genish, "non ha accettato i termini dell'offerta della cordata Rai Way/F2i e tutte le decisioni prese da noi saranno sempre assoggettate all'approvazione di Gedi, i buyer potenziali sanno che hanno questa condizione".