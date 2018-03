Calenda a Boccia: fragilità dimenticare padri Impresa 4.0

Roma, 7 mar. - "Dopo le elezioni si scoprono molte cose nuove. Ho appreso ad esempio che il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, non sa chi siano i padri del piano Impresa 4.0 mentre ne rivendica la maternità alla sua associazione. Provo allora a ricordarglielo". A sottolinearlo è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.

"I padri - ha detto Calenda - sono i governi Renzi e Gentiloni che hanno messo 30 miliardi disposizione delle aziende che investono e che innovano. Che la Confindustria sia governativa per definizione ci sta. Che per questo debba rimuovere in tutta fretta la storia recentissima dell'azione dei governi Renzi e Gentiloni molto meno. Ed è francamente un segno di fragilità della classe dirigente di questo Paese".