Roma, 7 mar. - "Con Calenda ci ho lavorato da Presidente e mi sono trovato bene. Viene da Confindustria, quindi siamo diversi, ha un orientamento liberale, ma questo non significa che con una persona coerente non si possano trovare punti di incontro". Lo ha detto Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana in diretta ad Agorà, Raitre.