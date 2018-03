Nasce WWF Travel: turismo sostenibile e viaggiatori consapevoli

Milano, 7 mar. - Turismo e esperienze coniugate con sostenibilità e consapevolezza: è la formula che ispira le iniziative di WWF Travel, la nuova società nata nell'ambito del WWF e ha come obiettivo la promozione di un turismo naturalistico e responsabile, che sensibilizzi giovani e adulti alla salvaguardia dell'ambiente. "Il turismo può essere un alleato della conservazione della natura. Non solo può aiutare a finanziare in modo diretto i progetti di tutela ma crea reddito per le comunità locali, divenendo una motivazione aggiuntiva nella difesa del capitale naturale - ha detto Gaetano Benedetto, direttore generale WWF nel corso della presentazione della società a Milano - Per il WWF una visita corrisponde ad una esperienza, alla scoperta di un luogo e, quindi, costituisce un elemento educativo che rimane nel tempo. Ci auguriamo che WWF Travel coinvolga sempre più persone nello stile di viaggio WWF e di stupirle con la bellezza e la meraviglia che la natura ci offre".

A partire dalla primavera 2018, la programmazione di WWF Travel promuove viaggi, itinerari e soggiorni in Italia e nel mondo, mantenendo come comune denominatore la scoperta e il rispetto della Natura, mettendo a valore l'esperienza dei campi estivi e delle Oasi che hanno segnato l'attività turistica dell'organizzazione fin dal 1984, e allargando la platea dei possibili viaggiatori con le offerte di viaggi esperienziali all'estero con il coinvolgimento sia di volontari e attivisti locali del WWF sia di strutture e esponenti coinvolti nelle attività di difesa o di studio della natura.

In dettaglio, la programmazione di WWF Travel si articola in: Campi Estivi, previsti nei mesi di giugno e luglio con 27 destinazioni, 65 campi della durata da 5 a 7 giorni, per ragazzi da 7 a 17 anni; Oasi Stay con i soggiorni nelle Oasi WWF per ragazzi e adulti nelle oasi italiane in grado di fornire ospitalità; Tour Natura nel Mondo con 12 viaggi-evento nel 2018, veri e propri viaggi iconici, esperienziali e di conoscenza a partenza unica, sulle tracce di animali in pericolo di estinzione, habitat a rischio o semplicemente patrimoni naturali da visitare e salvaguardare; e infine Tour Natura in Italia, a partire dagli appuntamenti di Whale watching in Sardegna fino a percorsi attraverso la natura la cultura e l'enogastronomia in Campania, nei territori del Cilento, dichiarati da Unesco Patrimonio dell'Umanità.

"Il turismo oltre ad essere un'opportunità per conoscere da vicino le bellezze naturali non solo del mondo, ma anche sotto casa, è un ottimo alleato nella conservazione della Natura - ha aggiunto Antonio Canu, Presidente WWF Travel - Ovviamente se fatto in maniera responsabile e coerente con la missione del WWF. È un turismo in crescita, 8 miliardi di visite ogni anno nelle aree protette del Pianeta, che può davvero fare la differenza. Turismo significa sensibilizzare, coinvolgere, portare benefici alle comunità locali. Questo sarà il nostro cammino, come WWF Travel".

WWF Travel è una società che fa parte della rete del WWF Italia, costituita da tre soci: WWF Oasi, socio di maggioranza e che già gestisce un pacchetto di 40 Oasi WWF; Memed,società a capo di un gruppo attivo nella comunicazione, e il tour operator Four Seasons Natura e Cultura, già collaboratore delle iniziative WWF. L'obiettivo della società è di realizzare durante il primo anno un volume d'affari vicino ai 2 milioni di euro e di raddoppiarlo nei successivi due anni. Cifre in linea con il posizionamento di un operatore di nicchia.

"Da tempo WWF Italia opera nel turismo sostenibile come membro di AITR e promuovendo il proprio fiore all'occhiello, i Campi Estivi, grazie ai quali nel 2017 ha fatto viaggiare circa 2000 ragazzi, tutti coinvolti in specifici programmi di educazione ambientale - ha commentato Gianluca Mancini, Direttore WWF Travel - In molti però ci chiedevano di poter conoscere da vicino i nostri progetti e avvicinarsi al lavoro svolto dalle tutte le persone impegnate nella salvaguardia del nostro patrimonio naturale e ambientale. Per accogliere queste richieste ci siamo strutturati e organizzati, stipulando accordi di partnership con differenti operatori riconosciuti nel settore, ed essere pronti oggi ad offrire esperienze di viaggio uniche in Italia, in Europa e nel Mondo".