Chiamparino: Pd sia opposizione, no a fare ancelle del M5s

Roma, 7 mar. - "La mia posizione è chiara. I cittadini hanno scelto il Movimento 5Stelle e la Lega. La proposta di governo spetta a loro. Noi siamo all'opposizione perchè lì ci hanno collocato gli elettori. Dopodichè il dialogo è un'altra cosa". Lo afferma il presidente del Piemonte Sergio Chiamparino, intervistato da Repubblica. Quanto all'ipotesi di un confronto col M5s, "facciano la proposta". Ma avverte: "Il dialogo non va confuso con il sostegno a soluzioni di governo che ci metterebbero in posizione ancillare". Insomma, "non sono d'accordo con Emiliano". E al Fatto Quotidiano spiega: "Io vedo affinità programmatiche maggiori tra Lega e Cinquestelle, nelle critiche all'Europa, alla società aperta. Sulla base della campagna elettorale, no, non vedo alcuna possibilità di confluenza tra Pd e Cinque Stelle".

Quanto al partito, "sono pronto a dare una mano a tempo determinato", ma "non mi sto candidando a fare il segretario, credo che questa sia una fase molto delicata nella vita del Pd e forse il mio contributo può essere utile". Soprattutto a ricostruire una "immagine di collegialità che si è perduta: ritengo sia indispensabile decidere insieme".