Tim, Genish: jv Canal+ al momento congelata, avanti stand alone

Milano, 7 mar. - La creazione della joint venture con Canal+ "è temporaneamente bloccata, congelata". Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genish. "L'approvazione sta richiedendo un po' troppo tempo, questo non può continuare, non si può rimanere bloccati troppo a lungo perchè i contenuti sono un elemento fondamentale della nostra strategia di convergenza - ha spiegato - la jv viene bloccata, andiamo avanti in modalità stand alone".

"Creeremo delle partnership strategiche con vari partner, anche con Canal+ su elementi specifici, ma non a livello di jv - ha precisato - il focus al momento è creare delle partnership non solo con Canal+ ma anche con altri content provider".