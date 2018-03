Putin: con Trump ci si può mettere d'accordo, trovare ... -2

Mosca, 7 mar. - Putin ha detto di non essere deluso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con cui si può negoziare e trovare compromessi, a differenza del sistema americano: è inefficace e imprevedibile, difficile comunicare con esso. Il tutto proprio mentre da settimane si consuma uno scontro interno alla Casa Bianca: nell'ultimo sviluppo Gary Cohn, ex numero due di Goldman Sachs e consigliere economico di Trump, si è dimesso dopo essersi opposto alla decisione del leader americano di firmare dazi doganali sull`acciaio e sull`alluminio.

"No, non provo delusione e non posso. A livello puramente personale, mi ha fatto una buona impressione". Secondo Putin "quando si parla di affari, (Trump) approfondisce i problemi, comunica, ascolta il suo interlocutore. Egli può venire incontro per un accordo, lo vedo, si può cercare qualche compromesso", ha detto Putin in un nuovo film documentario "L'Ordine Mondiale del 2018".

"Non c'è delusione per un partner, è più la frustrazione per il sistema" ha poi detto Putin, in merito agli Usa. "Interagire con un sistema del genere è molto difficile perché è imprevedibile", ha detto il capo di stato russo.