Tim, Genish: possibile ritorno al dividendo ma non discusso ieri

Milano, 7 mar. - Possibile ritorno al dividendo per Tim anche se nessuna decisione è stata presa ieri dal cda che ha approvato il nuovo piano triennale. Lo ha detto il Ceo, Amos Genish, nel corso di una conference call. "Non abbiamo discusso nè approvato il pay out sui dividendi per quanto riguarda il piano triennale - ha detto - è vero che nell'arco dei prossimi tre anni se riusciamo a soddisfare le guidance finanziarie e i flussi di cassa previsti, se questo succede saremo in grado di prendere prendere in esame il pagamento dei dividendi negli anni a venire". "Sì, saremo in grado di pagarli - ha detto ancora - ma non è stato discusso nè approvato dal cda ieri".