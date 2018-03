Con Stagioni Russe in 9 città italiane capolavori balletto russo

Mosca, 7 mar. - Nell'ambito dell'iniziativa Stagioni russe in Italia, dal 14 al 27 marzo andrà in scena il balletto "La Bella Addormentata" del Teatro accademico nazionale di balletto di San Pietroburgo e il programma "Capolavori del balletto russo" che comprenderà i pezzi degli spettacoli del suo repertorio. Il Teatro accademico nazionale di balletto di San Pietroburgo porta il nome di Leonid Jakobson ed è una compagnia unica, considerata una perla non solo della città di San Pietroburgo e della Federazione Russa ma di tutta la cultura mondiale moderna.

In 9 città italiane si potrà apprezzare appieno un'esibizione passionale e una tecnica virtuosa dei migliori ballerini della compagnia russa che quest'anno ha già incantato il pubblico giapponese, francese, tedesco e quello svizzero. Il programma della tournee è un misto armonioso delle opere classiche russe e, com'è naturale, dei Capolavori di coreografia del fondatore del teatro Leonid Jakobson.

Il programma "Capolavori del balletto russo" verrà proposto agli spettatori di Carpi, Fidenza, Vignola, Cattolica, Russi, Casalecchio e Gorizia. A parte i balletti di culto classici che risalgono all'Ottocento, come "Il lago dei cigni", "La Bella Addormentata" e "Lo Schiaccianoci", faranno parte del programma i pezzi coreografici di Leonid Jakobson: "Il Pas de quatre" con la musica di Vincenzo Bellini e "Il Sestetto" con la musica di W. A. Mozart del ciclo coreografico Classicismo - Romanticismo, Il Valzer viennese con la musica di I. Strauss e una miniatura di genere "La Baba Yaga" con la musica di M. Musorgsky de "Il ciclo russo".

Le Stagioni russe sono un importante progetto di promozione della cultura russa presso gli spettatori europei. Nell'ambito del festival che durerà fino alla fine del 2018, sono programmati più di 250 eventi, tra cui circa 60 concerti di musica sinfonica, più di 50 spettacoli teatrali, più di 40 balletti e un vasto programma delle esibizioni. Gli argomenti e i formati delle performances de «Le Stagioni Russe» sono di una larga gamma che va dai concerti di musica classica agli spettacoli teatrali, dal festival dei giovani cineasti alle esposizioni dei libri d'antiquariato e progetti educativi.