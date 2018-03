Gb, principe ereditario saudita da May, tra timori Yemen e business

Roma, 7 mar. - Il principe ereditario saudita è atteso per una visita di tre giorni nel Regno Unito, dove ad accoglierlo ci saranno anche le proteste per il ruolo del suo Paese nel conflitto in Yemen.

Mohammed bin Salman, 32 anni, è considerato da alcuni analisti - riporta la Bbc - come una 'forza modernizzante' nello stato del Golfo. Ha in agenda colloqui con il primo ministro Theresa May e un pranzo con la regina Elisabetta.

La Gran Bretagna spera di sfruttare a livello economico le aperture dell'economia saudita, ma Downing Street ha fatto sapere che il capo del governo esprimerà "profonda preoccupazione" per la situazione umanitaria in Yemen.

I manifestanti che protestano contro i bombardamenti della coalizione sotto comando saudita nei confronti delle forze ribelli Houthi in Yemen si sono dati appuntamento fuori da Downing Street, dove Mohammed bin Salman incontrerà May e altri ministri del governo.

