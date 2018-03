Gb, per MI5 i russi hanno tentato di uccidere l'ex spia Skripal

Roma, 7 mar. - L'agenzia di intelligence britannica MI5 crede siano stati i russi a cercare di uccidere l'ex spia Sergej Skripal. E' quanto hanno riferito fonti di Whitehall citate oggi dal Times, precisando che l'indagine è stata presa in carico dagli inquirenti antiterrorismo di Scotland Yard e che oggi il ministro dell'Interno, Amber Rudd, presiederà il comitato di crisi Cobra.

Skripal, 66 anni, e la figlia Yulia, 33, rimangono in gravi condizioni dopo essere stati esposti a una sostanza ancora non identificata. Dalle prime indicazioni, hanno precisato le fonti, emerge che si è trattato di un tentato omicidio sponsorizzato da uno Stato e come tale è stato preso in carico dalla polizia e dall'MI5. Tuttavia non sono state escluse altre piste.

Secondo quanto riportato oggi dal Times, gli inquirenti stanno indagando anche sulla morte per cancro della moglie dell'ex spia, avvenuta nel 2012, e del figlio, 44, avvenuta lo scorso anno a San Pietroburgo.

Ieri, il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ha detto davanti alla Camera dei Comuni che, "qualora dovessero emergere delle prove che implichino la responsabilità di uno Stato, allora il governo di Sua maestà reagirà in modo appropriato e robusto".