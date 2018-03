Roma, 7 mar. - Avvio contrastato per le borse europee che stanno risentendo, come quelle asiatiche, delle dimissioni del principale consigiere economico di Donald Trump, Gary Cohn. Giù Francoforte che cede lo 0,36%, mentre Parigi guadagna lo 0,16%. Negativa anche Londra, in calo dello 0,12%.