Tim, Genish: su rete a giorni al via processo formale con Agcom

Milano, 7 mar. - "Ieri è stato un giorno storico". Così l'Ad di Tim, Amos Genish, ha commentato il via libera del cda al progetto di separazione volontaria della rete fissa di accesso. "Cominceremo il processo formale con Agcom nei prossimi giorni, poi ci vorranno alcuni mesi per definire la struttura finale di Netco", l'entità legale separata controllata al 100% da Tim, proprietaria della rete.

"Sarà un nuovo ramo d'azienda che implicherà un aumento di valore per Tim e per il Paese - ha spiegato Genish, nel corso della conference call con i giornalisti - tutti gli azionisti beneficeranno dell'indipendenza della rete che porterà piu trasparenza e un miglior livello di equivalence in Europa, sarà un nuovo standard in Europa per quanto riguarda la separazione della rete di un incumbent".