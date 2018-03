Zanda: Pd all'opposizione, Martina reggente fino al congresso

Roma, 7 mar. - "Martina potrebbe essere la personalità politica che preparà il congresso che deciderà il nuovo segretario". E il Partito democratico "sarà all'opposizione: questa è la volontà indicata dagli elettori e va rispettata". Così Luigi Zanda, capogruppo del Pd al Senato, che denuncia il titolo della sua intervista di oggi a Repubblica: "È lontanissimo dal mio pensiero e non corrisponde in nessun modo al contenuto e al senso politico dell'intervista", dice Zanda. 'Repubblica' ha titolato: "Il ciclo di Renzi è finito, ora il Pd a Martina. Parlare con i grillini".

Nell'intervista Zanda spiega: "Matteo Renzi potrebbe seguire l`esempio di Walter Veltroni che, quando si dimise, lasciò subito al suo vice Dario Franceschini il compito di reggere il Pd e traghettarlo verso il congresso" così "Maurizio Martina, il vice segretario, è il reggente in pectore". Perchè "dopo una sconfitta così grave, le dimissioni del segretario sono una conseguenza naturale e sono una cosa seria, quando si danno devono avere una efficacia immediata".

A giudizio di Zanda, "la convocazione della direzione in una data certa, lunedì, l'indiscrezione che Renzi non vi parteciperà e che la relazione sarà tenuta dal vice segretario Maurizio Martina sono passi in avanti. In più immagino che il presidente del partito Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni di Renzi, che spero confermerà una decorrenza immediata. Le dimissioni del segretario sono una decisione importante, che può aiutare veramente il Pd sia a ad analizzare in profondità le ragioni della sconfitta sia a raccogliere le energie nuove per ripartire".

Zanda sottolinea che quello toccato dal Pd "è il punto più basso mai raggiunto dal partito. La sconfitta più grave dal 2014. Dopo il 40% alle europee, ci sono state quattro altre sconfitte tra cui l`umiliazione della bocciatura della riforma costituzionale al referendum. Fu un errore non fermarsi a riflettere su come fosse stato possibile dilapidare in così poco tempo un grande consenso politicostrategico per la stabilità dell`Italia". E sull'ipotesi di un'ulteriore spaccatura nel Pd afferma: "Nel mio vocabolario non c`è la parola scissione. Penso che un partito senza unità non sia un partito, ma un partito nel quale la fedeltà conta più della lealtà non è un buon partito".

Sul ruolo da assumere in questa fase convulsa, per Zanza "una cosa è chiara: gli elettori hanno indicato per il Pd il ruolo di opposizione. La volontà degli elettori va sempre rispettata". Dunque "no" alla Lega che ha "visioni valoriali opposte alle nostre. Solo due esempi su questioni importantissime: le diversità sulle politiche migratorie e dell`Unione europea». E "no" anche al M5s: "Da loro non mi separano solo differenze sulle politiche programmatiche e parlamentari, ma c'è una divergenza di fondo molto seria: io sostengo la democrazia parlamentare rappresentativa, i grillini vogliono la democrazia diretta, la democrazia dei clic e quella di un referendum alla settimana". Certo, "in politica si deve parlare con tutti e, a maggiore ragione, si deve farlo con un partito che ha ricevuto un consenso molto ampio. Ma confrontarsi non annulla le differenze forti".