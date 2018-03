Credem annuncia 250 nuove assunzioni entro fine anno

Roma, 7 mar. - Credem annuncia un piano di assunzioni per 250 persone entro la fine dell'anno, di cui il 75% circa giovani, in linea con quanto realizzato nel corso del 2017.

"Consideriamo da sempre le persone ed il loro benessere la chiave per realizzare risultati di eccellenza - ha dichiarato Stefano Pilastri, direttore del personale di Credem -. Non a caso abbiamo scelto come motto del progetto welfare del Gruppo la frase 'Stare bene, lavorare bene'. Dalle assunzioni, alle iniziative di work-life balance a quelle di sostegno al reddito con condizioni bancarie agevolate e convenzioni anche assicurative, dal supporto psicologico alla valorizzazione del tempo libero, in pochi anni il progetto dedicato al benessere delle persone che lavorano nel Gruppo si sta proponendo come best practice a livello italiano per la ricchezza e la varietà delle iniziative ed aver ottenuto per il terzo anno consecutivo la certificazione Top Employer ne è la conferma".