Milano, 7 mar. - Non è al momento sul tavolo la conversione delle azioni risparmio in ordinarie. Lo ha detto il Ceo di Tim, Amos Genish, nel corso della call coi giornalisti all'indomani della diffusione dei risultati 2017 e del nuovo piano. "Se ne discuterà in un certo momento ma non se ne parla per il momento", ha detto.