Tim: in piano al 2020 più cash flow e riduzione debito

Milano, 7 mar. - Accelerare la generazione di cassa per rafforzare la struttura patrimoniale e aumentare il ritorno per gli azionisti. E' quanto prevede il nuovo piano strategico DigiTim 2018-2020 del gruppo Tim, che stima nel triennio investimenti cumulati pari a 9 miliardi di euro in Italia e a circa 12 miliardi di reais in Brasile

Nel dettaglio, il gruppo punta a una forte crescita dell`equity free cash flow consolidato nel triennio, per un totale cumulato di circa 4,5 miliardi. Confermata per il 2018 una significativa riduzione del rapporto debito netto/ebitda a circa 2,7 e in costante diminuzione nel 2019 e nel 2020.

Sul domestic, prevista nell`arco di piano, è prevista una complessiva stabilità dei ricavi da servizi e crescita ebitda cagr 2017-2020 low-single digit.