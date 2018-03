Siria, Guterres chiede di garantire l'accesso ai convogli umanitari

New York, 7 mar. - Il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di garantire l'immediato accesso ai convogli umanitari in Siria. In un comunicato diffuso dall'Onu si legge che Guterres esorta tutte le parti a consentire in particolare ai convogli umanitari di tornare domani nella città di Douma, nella Ghouta orientale, per completare la consegna degli aiuti "come precedentemente concordato con le autorità siriane". Lunedì scorso, infatti, gli operatori umanitari hanno lasciato la regione, dopo aver scaricato 32 dei 46 camion del convoglio, a causa dei raid aerei e dei colpi di artiglieria.

Nella nota si legge quindi che il segretario generale delle Nazioni Unite "invita tutte le parti a garantire immediatamente un accesso sicuro e senza ostacoli ad altri convogli per distribuire forniture essenziali a centinaia di migliaia di persone che ne hanno disperatamente bisogno".