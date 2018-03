Tim, ricavi 2017 in crescita a 19,8 miliardi

Roma, 7 mar. - Tim archivia il 2017 con ricavi a 19.828 milioni di euro, in crescita del 4,2% rispetto all`esercizio 2016 (19.025 milioni di euro). La crescita di 803 milioni di euro è attribuibile alle positive performance delle Business Unit Domestic (348 milioni di euro) e Brasile (455 milioni di euro, comprensivo di un effetto cambio positivo di 284 milioni di euro). La variazione organica dei ricavi consolidati ha registrato un incremento del 2,7% (+526 milioni di euro) rispetto all`esercizio 2016.

L`utile dell`esercizio 2017 attribuibile ai soci della controllante si attesta a 1.121 milioni di euro (1.808 milioni di euro nell`esercizio 2016) e sconta oneri netti non ricorrenti per 714 milioni di euro. In termini comparabili, escludendo cioè le partite non ricorrenti nonché, nell`esercizio 2016, l`impatto positivo della valutazione al fair value dell`opzione implicita inclusa nel prestito obbligazionario a conversione obbligatoria, l`utile attribuibile ai soci della controllante dell`esercizio 2017 risulterebbe superiore di circa 270 milioni di euro rispetto a quello dell`anno precedente.

L`EBIT dell`esercizio 2017 è pari a 3.291 milioni di euro (3.722 milioni di euro nell`esercizio 2016) in riduzione di 431 milioni di euro (-11,6%) rispetto all`esercizio 2016 con un`incidenza sui ricavi del 16,6% (19,6% nell`esercizio 2016, -3,0 punti percentuali). L`EBIT organico evidenzia una variazione negativa di 455 milioni di euro (-12,1%) con un`incidenza sui ricavi pari al 16,6% (19,4% nell`esercizio 2016); sconta l`impatto negativo di oneri netti non ricorrenti, incluse svalutazioni di asset, per complessivi 913 milioni di euro (185 milioni di euro nell`esercizio 2016, a parità di tasso di cambio). In assenza di tali oneri la variazione organica dell`EBIT sarebbe risultata positiva per 273 milioni di euro (+6,9%), con un`incidenza sui ricavi del 21,2%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto all`esercizio 2016. L`EBIT del quarto trimestre 2017 è pari a 457 milioni di euro (954 milioni di euro nel quarto trimestre 2016).

In termini organici e in assenza di oneri netti non ricorrenti (661 milioni di euro nel quarto trimestre 2017 e 41 milioni di euro nell`analogo periodo del 2016, a parità di tasso di cambio), la variazione rispetto al quarto trimestre 2016 sarebbe stata positiva e pari a +12,5% con un`incidenza sui ricavi del 21,7% (19,8% nel quarto trimestre 2016). Gli investimenti industriali dell`esercizio 2017 sono pari a 5.701 milioni di euro, aumentano di 825 milioni di euro rispetto all`esercizio 2016 e sono così ripartiti per settore operativo. L`Indebitamento Finanziario Netto rettificato ammonta a 25.308 milioni di euro al 31 dicembre 2017, in aumento di 189 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (25.119 milioni di euro).