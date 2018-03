Usa, saltato l'accordo per la vendita della Weinstein Company

New York, 7 mar. - La Weinstein Company era a un passo dall'essere venduta, ma l'accordo è improvvisamente saltato. Lo ha annunciato Maria Contreras-Sweet, ex funzionaria dell'amministrazione Obama, a capo del gruppo di investitori che solo qualche giorno fa aveva annunciato l'accordo per l'acquisto degli asset della Weinstein Company, casa di produzione e distribuzione cinematografica finita a un passo dal fallimento per lo scandalo che ha travolto il cofondatore, Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali da oltre cento donne.

"Dopo aver firmato e iniziato la fase di verifica della conferma, abbiamo ricevuto informazioni deludenti sulla fattibilità del completamento di questa transazione", ha dichiarato Contreras-Sweet in una nota. La Weinstein Company non ha diffuso commenti. (Segue)