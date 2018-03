Tim, cda avvia iter per separazione volontaria della rete

Roma, 7 mar. - Prende avvio la separazione volontaria della rete Tim. Il cda della società ha dato mandato all'ad Amos Genish di avviare l'iter formale per la notifica all'Agcom. Il progetto - informa un comunicato - prevede la creazione di una società ad hoc, posseduta al 100% da Tim, cui conferire la rete d'accesso, dalla centrale fino all'utente finale, tutta l'infrastruttura collegata - e cioè edifici, apparati elettronici e sistemi It - e il personale necessario per "fornire servizi all'ingrosso in maniera indipendente".

Il progetto rappresenta una svolta epocale e darà vita al modello di separazione della rete "più avanzato in Europa, creando un punto di accesso "one-stop shop" per i servizi wholesale regolati e non regolati per tutti gli operatori, inclusa Tim, secondo un modello interamente neutrale a garanzia dell'assoluta parità di trattamento".

La nuova società avrà le risorse per mantenere un'altissima qualità della rete e sostenere il Paese nel raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale europea 2025 sulla banda ultralarga. La newco manterrà invariato il perimetro del gruppo e avverrà in conformità e nel rispetto della disciplina del golden power.