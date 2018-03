Usa, si dimette consigliere economico di Trump dopo scontri su dazi -2

New York, 7 mar. - L'addio di Cohn è un chiaro segnale che Trump non ha alcuna intenzione di cambiare la sua decisione sui dazi doganali, come più volte ha ribadito in questi giorni. Nelle prossime ore il presidente Usa annuncerà nuovi costi in ingresso sull'alluminio (10%) e sull'acciaio (25%).

Cohn aveva già preparato una bozza della sua lettera di dimissioni lo scorso agosto, quando si era scontrato con Trump per il modo in cui aveva gestito la risposta alle violenze dei suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia. Trump infatti non aveva accusato direttamente i suprematisti e Cohn, di origini ebraiche, aveva pensato di lasciare la Casa Bianca, ma poi aveva deciso di restare, anche se in un'intervista al Financial Times aveva duramente attaccato l'atteggiamento del presidente.