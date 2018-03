Usa, si dimette consigliere economico di Trump dopo scontri su dazi

New York, 7 mar. - Gary Cohn ha lasciato il suo incarico di principale consigliere economico del presidente americano, Donald Trump. La decisione è arrivata dopo uno scontro interno alla Casa Bianca durato settimane: Cohn, ex numero due di Goldman Sachs e da sempre a favore del libero mercato, si è opposto alla decisione di Trump di firmare dazi doganali sull'acciaio e sull'alluminio. Cohn in una nota scritta ha detto: "È stato un onore servire il mio paese e attuare politiche economiche a favore della crescita a beneficio del popolo americano, in particolare il passaggio della riforma fiscale storica", ha scritto, aggiungendo: "Sono grato al presidente per avermi dato questa opportunità e auguro a lui e all'amministrazione un grande successo in futuro".

Trump ha risposto alla nota di Cohn: "Gary è stato il mio principale consulente economico e ha fatto un ottimo lavoro nel guidare la nostra agenda, contribuendo a realizzare tagli fiscali e riforme storiche e facendo crescere l'economia americana. È un talento raro e lo ringrazio per il suo servizio al popolo americano".(Segue)