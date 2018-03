Tim corre in Borsa (+5%), Elliott in campo contro Vivendi

Milano, 6 mar. - Tim sotto i riflettori a Piazza Affari in scia alle indiscrezioni sulla discesa in campo del fondo attivita Elliott che avrebbe rastrellato azioni del gruppo telefonico in chiave anti-Vivendi. Le azioni Telecom balzano di oltre il 5% con un massimo toccato a 0,775 euro. Intanto, nella sede milanese è in corso il cda sui conti 2017 e sul nuovo piano industriale 2018-2022, con l'attenzione del mercato puntata sul processo di societarizzazione della rete.

Tornando a Elliott, secondo quando riportato nella notte da Bloomberg, il fondo starebbe costruendo una partecipazione in Tim con l'obiettivo di contrastare Vivendi e pesare nel cda presentando un proprio piano, scontenti della gestione dei francesi.