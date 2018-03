Sequestro beni per oltre 1 mln in casa di cura nel Napoletano

Napoli, 6 mar. - I finanzieri del Comando provinciale di Napoli, con i colleghi della compagnia di Ottaviano, hanno sottoposto a sequestro beni immobili e disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro nei confronti di una società che opera nel settore sanitario. L'operazione è l'esito di un'indagine coordinata dalla procura di Nola che colpisce anche l'amministratore della società. Il sequestro preventivo ammonta complessivamente a 1.081.554,62 euro. Gli accertamenti delle Fiamme gialle sono scattati in seguito alla revoca della procedura concorsuale del concordato preventivo posta in essere per il mancato versamento di ritenute fiscali per un importo superiore alla soglia di punibilità di 150mila euro. La mala gestio della società - si legge in una nota - ha portato l'azienda al dissesto e, successivamente, al fallimento danneggiando la stessa struttura sanitaria, unica nel territorio vesuviano, con unitò di pronto soccorso e un organico di circa 180 dipendenti.