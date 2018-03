Roma, arrestato uno dei maggiori spacciatori della Garbatella -2

Roma, 6 mar. - Dall`insieme degli elementi raccolti a seguito della perquisizione nonché dalla verifica di tutte le risultanze d`ufficio, gli investigatori hanno ricostruito i movimenti dello spacciatore riuscendo, in poche ore, ad individuare il presunto fornitore della droga fino ad allora rinvenuta.

Recatisi presso l`abitazione di questi, il 22 anni, nel quartiere Garbatella, davanti alla porta d'ingresso gli agenti hanno sentito il caratteristico odore di sostanza stupefacente. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 32 panetti di hashish per un peso totale di 3,300 kg. da cui si sarebbero potute ricavare 19.500 dosi, numerose confezioni in plastica contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 270 grammi tali da ricavarne 2.231 dosi, un bilancino elettronico di precisione ed una discreta somma di denaro contante.