Roma, arrestato uno dei maggiori spacciatori della Garbatella

Roma, 6 mar. - A Roma gli agenti della squadra investigativa del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, insieme ad una pattuglia del Reparto Volanti, nell`ambito dei servizi predisposti dal questore per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di stupefacenti, sabato scorso hanno arrestato un 22enne, A.F., e denunciato un 24enne, entrambi romani e incensurati, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. L'arrestato è ritenuto uno dei maggiori fornitori di hashish e marijuana della Garbatella e dei quartieri limitrofi.

L`attività investigativa è scaturita nella tarda mattinata quando, in via Sinuessa, un cittadino ha notato la porta aperta di un appartamento vicino al suo e, temendo ci fossero i ladri all`interno, ha telefonato alla polizia. Gli agenti all`interno hanno trovato il proprietario di casa ed un suo amico intenti ancora a dormire. Considerato il comportamento insofferente ed evasivo dei due giovani, gli investigatori hanno deciso di perquisirli. All`interno del giaccone di uno dei due, il 24enne, sono stati trovati 3 frammenti di hashish, per un peso complessivo di 43 grammi, oltre a numerose banconote da 20 euro frutto dell`attività di spaccio.

(Segue)