Giappone, governo approva ordinanza per abdicazione Akihito

Roma, 6 mar. - Il governo giapponese ha approvato oggi un'ordinanza per consentire la cerimonia di abdicazione dell'imperatore Akihito, che si terrà il 30 aprile 2019. Lo scrive l'agenzia di stampa Kyodo.

Il provvedimento stabilisce anche in termini di costi e sicurezza la futura vita in ritiro dell'Imperatore e dell'imperatrice Michiko. Ma soprattuto fornisce una base legale perché si tenga la cerimonia d'abdicazione.

"Ci sono molte cose che devono essere preparate per la successione imperiale, faremo del nostro meglio perché l'abdicazione dell'Imperatore e l'ascesa al trono del Principe imperiale si svolgano bene", ha commentato il portavoce del governo Yoshihide Suga.

La Dieta ha già fornito la cornice legale una tantum per consentire l'abdicazione dell'Imperatore e il governo a dicembre ha stabilito le date. L'ultima ordinanza serviva per consentire la cerimonia di abdicazione, che si dovrebbe tenere presso il Palazzo imperiale a Tokyo. Vi dovrebbero prendere parte 300 personalità. Entro la metà di questo mese il governo compilerà la lista delle cerimonie per l'abdicazione di Akihito e l'ascesa al trono di Naruhito.