Stampa estera: vittoria populisti minaccia integrazione Ue -3

Roma, 6 mar. - Per il quotidiano tedesco Welt, "In Italia suona l'ultima sveglia per l'Europa" a fronte della "disfatta della socialdemocrazia" confermata dalla sconfitta del Partito democratico, dopo quelle registrate dai socialdemocratici in Germania e dai socialisti in Francia. Si tratta di "un crollo senza precedenti di quei partiti che un tempo hanno governato stabilmente molti paesi dell'Ue".

La Suddeutsche Zeitung evidenzia invece che "Le elezioni parlamentari dividono il Paese" e "Tutti gli occhi sono ora puntati sul presidente" Sergio Mattarella per la formazione di un governo.

"La vittoria dei partiti antisistema porta l'Italia nell'instabilità" è il titolo di El Pais, che in un editoriale intitolato "Vendetta elettorale" afferma che "gli italiani hanno riempito le urne di schede di protesta contro il sistema".

El Mundo titola "L'impossibile come quotidiano", evidenziando come in Italia, "il paese che ha trasformato il populismo e lo show politico in un'arte per un quarto di secolo" non c'è stato uno scontro tra due fronti chiaramente riconoscibili, come avvenuto in altri Paesi europei. "Non ci sono state elezioni sull'Europa, ma tutto ruotava attorno all'Europa e il risultato, in questo senso, è stato disastroso", perchè si sono imposti il Movimenti 5 Stelle, "fino a ieri scettico sul progetto comunitario e sulla moneta unica", e la Lega, che da sempre porta avanti "un discorso contro praticamente tutto ciò che l'Ue difende o rappresenta". Si profila quindi una situazione da "incubo" per un'Unione che dipende per ogni cosa importante dal consenso e dall'unanimità. (Segue)