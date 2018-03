Stampa estera: vittoria populisti minaccia integrazione Ue -2

Roma, 6 mar. - Le Monde titola in prima pagina: "Cataclisma elettorale in Italia", dopo un voto che ha fatto registrare "la sconfitta della sinistra e il successo delle forze antisistema, lasciando il Paese ad affrontare una situazione di incertezza". Nell'editoriale intitolato "Roma, Berlino: suspence per l'Europa", il quotidiano francese mette a confronto la "buona notizia arrivata dalla Germania", dove è stato raggiunto un accordo per un governo di Grande coalizione tra i conservatori di Angela Merkel e i socialdemocratici, e "la cattiva notizia dall'Italia" con il trionfo delle forze populiste ed euroscettiche, perchè anche se "l'Italia del 4 marzo non vuole uscire dall'Unione europea, farà di tutto per impedirle di progredire".

"Europa: divorzio all'italiana" è il titolo scelto da Liberation, facendo eco al famoso film di Pietro Germi, per sostenere che il successo "degli 'antisistema' del Movimento 5 Stelle e degli estremisti della Lega rischia di complicare ulteriormente il compito di quelli che, come il presidente francese, chiedono una maggiore integrazione europea".

"Italia: nuova manifestazione del terremoto populista che scuote l'Europa", titola Le Figaro, sottolineando come "dopo la Brexit, dopo le incertezze tedesche e dopo il colpo delle elezioni austriache e italiane, la situazione diventa dura per gli ambiziosi progetti europei di Emmanuel Macron". (Segue)