Stampa estera: vittoria populisti minaccia integrazione Ue

Roma, 6 mar. - Netta affermazione di euroscettici e populisti, che mette a rischio i progetti di una maggiore integrazione europea, ed ennesima disfatta dei socialdemocratici sono i principali temi che emergono dalle analisi pubblicate oggi dalla stampa estera sul voto italiano.

"Italia in rotta di collisione con l'Unione europea dopo che gli elettori hanno rafforzato i partiti populisti", titola in prima pagina il Financial Times, sottolineando il rischio di un parlamento senza maggioranza, mentre Movimento 5 Stelle e Lega Nord avranno un ruolo guida nei colloqui per la formazione del governo. In un editoriale intitolato "I populisti minacciano le riforme italiane", il Ft afferma quindi che "la speranza è che moderino le loro politiche per tutelare la ripresa" del Paese.

Il Guardian sottolinea che "Mentre la crisi dell'Ue si è risolta in Germania, un'altra se ne apre in Italia", sottolineando che "i dolori del parto della nuova coalizione tedesca e la disordinata elezione italiana dimostrano che se i partiti tradizionali non riescono a riconquistare la fiducia degli elettori, rispondendo alle loro reali preoccupazioni - immigrazione, identità, disuguagliane economiche, disoccupazioni, elite distaccate dalla realtà - il comune progetto europeo che hanno costruito affronta una fase sempre più difficile".

Per il Telegraph "I populisti italiani frenano il motore franco-tedesco" e che "La crescita degli euroscettici in Italia non farà che aggravare lo stallo della Brexit".

Provocatorio il titolo del commento del Times: "La rivolta populista in Italia mette i giovani a rischio morbillo". Secondo il quotidiano conservatore, il voto italiano è stata espressione dell'"ultima rivolta populista che infuria contro la macchina dello Stato", che ha fatto proprio "il complotto sanitario" secondo cui i vaccini metterebbero a rischio "i nostri figli". (Segue)