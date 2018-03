Brembo entra in Formula E, sarà fornitore unico di Srt

Ginevra, 6 mar. - La Brembo entra in Formula E. Lo comunica la società bergamasca, che è stata scelta da Spark Racing Technology (Srt) come fornitore unico dell'impianto frenante delle vetture. Srt è fornitore esclusivo dei telai per il campionato Fia Formula E fino al 2021.

"Sono particolarmente soddisfatto - ha affermato il presidente della Brembo, Alberto Bomassei, al Salone dell'auto di Ginevra - di questo successo, perché rappresenta il coronamento del forte impegno tecnologico che tutta la Brembo ha dedicato allo studio e alla realizzazione dell'impianto scelto da Rst. Per un'azienda da sempre impegnata nell'innovazione continua come Brembo, la monoposto Spark per la Formula E rappresenta un prezioso laboratorio mobile per lo sviluppo della tecnologia applicata all'elettrico, che è la vera sfida per il futuro, se non già per il presente, del settore automotive".