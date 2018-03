Fca, Bombassei: da Brembo nessun interesse per Magneti Marelli

Ginevra, 6 mar. - La Brembo non ha intenzione di comprare la Magneti Marelli, società del gruppo Fca che dovrebbe essere scorporata da Fiat-Chrysler. Lo ha detto il numero uno della Brembo, Alberto Bombassei, al Salone dell'auto di Ginevra. "Non c'è alcun interesse da parte nostra per Magneti Marelli", ha sottolineato Bombassei.

La società bergamasca non esclude però altre operazioni. "Il nostro settore - ha spiegato Bombassei - è in evoluzione, soprattutto nei motori elettrici. Se c'è qualcosa di importante è possibile un'acquisizione, non importa dove. Quello che conta è che si tratti di prodotti tecnologici evolutivi".