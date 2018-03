GB, Cremlino: "purtroppo" no informazioni ex spia russa avvelenata

Mosca, 6 mar. - Il Cremlino "sfortunatamente" non ha informazioni sull'avvelenamento "tragico" dell'ex colonnello dei servizi segreti militari russi GRU Sergei Skripal, presumibilmente avvelenato nel Regno Unito. Lo ha detto il segretario stampa presidenziale russo Dmitry Peskov. "Sfortunatamente, non posso esprimere alcuna reazione, perché non abbiamo alcuna informazione", ha detto Peskov. "Mosca è sempre aperta all'interazione", ha aggiunto Peskov in risposta a chi gli chiedeva se Mosca sia pronta a collaborare nelle indagini.