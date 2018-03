Lazio, Terrinoni (Cisl): auguri di buon lavoro a Zingaretti

Roma, 6 mar. - "Al governatore Nicola Zingaretti, riconfermato alla guida della regione Lazio, vanno i nostri complimenti per i risultati usciti dalle urne che lo premiano, senza ombra di dubbi, per il lavoro svolto durante il primo mandato. Certi di poter continuare a confrontarci su temi fondamentali per la nostra regione quali il lavoro, la sanità, il welfare, la ripresa economica e sociale, a Zingaretti e alla nuova Giunta vanno i nostri auguri più sentiti di buon lavoro". Così in una nota Paolo Terrinoni, segretario generale della Cisl del Lazio.