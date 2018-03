Istat: l'economia italiana mantiene un profilo espansivo -2

Roma, 6 mar. - In particolare, spiega l'Istat, nei prossimi mesi, l'inflazione è attesa evolversi su ritmi moderati. In febbraio le aspettative delle imprese manifatturiere per i prossimi tre mesi delineano solo un cauto recupero dei prezzi, con un modesto aumento del saldo tra intenzioni di aumento e diminuzioni dei listini di vendita. Tra i consumatori, tornano a prevalere, per i prossimi dodici mesi, le aspettative di prezzi stabili o in diminuzione.

L'indice di fiducia delle imprese anticipatore "rimane stabile su livelli elevati, confermando il proseguimento delle tendenze espansive dell'economia nel breve periodo", mentre quello delle famiglie a febbraio è rimasto sostanzialmente stabile.

Per quanto riguarda la disoccupazione, le prospettive per l'occupazione nei prossimi mesi si mantengono stabili. Nel quarto trimestre 2017, il tasso di posti vacanti destagionalizzato nel complesso delle attività economiche è all'1%, un livello elevato ma stabile rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi finali nazionali delle famiglie hanno segnato un modesto incremento congiunturale (+0,1%), con una intensità uguale sia per la spesa delle famiglie residenti sia per quella delle amministrazioni pubbliche.